Previsão do Tempo: Frio começa a ir embora, mas chuva persiste na região sudeste

O ar frio de origem polar se afasta do continente pelo mar e aos poucos a temperatura começa a subir em toda região sul e sudeste do país.

No estado de São Paulo, os ventos marinhos continuam trazendo muita umidade para a região, estimulando a formação de muitas nuvens e criando condição de chuva para todo o estado.

Na região da Grande São Paulo, o dia terá períodos de sol intercalados com chuva passageira no período da tarde. No litoral de São Paulo e Rio de Janeiro o sol aparece entre as nuvens e pode chover a qualquer hora o dia.

A temperatura aos poucos vai se firmando e nesta quarta-feira a máxima já chega aos 24ºC. Para essa quinta-feira, a máxima prevista em São Paulo é de 25ºC. O tempo deve continuar se firmando e a expectativa é de que os termômetros atinjam os 29ºC até sexta-feira, mas a chuva vai continuar intercalando com períodos de sol até domingo.

As madrugadas também ficam menos frias nos próximos dias na Grande São Paulo, com mínimas saltando de 11ºC para até 17ºC no domingo.

No sul do país, após a passagem de uma frente fria associada a uma massa polar, o frio começa a deixar o estado e o sol e o tempo seco começam a predominar, sem previsão de uma nova onda de frio nos próximos dias, com exceção das regiões de serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.