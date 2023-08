Chacina na Bahia: duas mulheres foram mortas por socorrerem menor que sobreviveu ao ataque

A Polícia Civil segue investigando a chacina que deixou nove mortos na cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Segundo a corporação, o crime foi motivado por ciúmes e tinha inicialmente apenas um alvo, mas a tragédia acabou sendo muito maior. Duas das vítimas, que não tinham ligação com os bandidos, foram mortas por socorrerem o adolescente de 12 anos, que sobreviveu.

Segundo a investigação, Clícia Costa Magalhães, de 35 anos, e Sara Miranda Magalhães, de 56, estavam em uma casa vizinha a que foi atacada e queimada pelos criminosos. Elas viram quando o menor saiu correndo com o corpo em chamas e o acolheram.

Depois, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde segue internado em estado grave. O menino teve mais de 50% do corpo queimado.

Ao saberem que elas tinham ajudado o adolescente, os criminosos mataram as duas mulheres a tiros. Sara já tinha candidata a vereadora pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas não chegou a ser eleita. Já Clícia tinha sido aprovada em um concurso público para agente de serviços na área de zoonoses e aguardava a convocação.

Além das duas mulheres, também morreram na chacina:

Carla Souza dos Santos, de 17 anos

Gabriel Souza dos Santos, de 13 anos

Brenda Bispo dos Santos, de 16 anos

Bianca dos Santos Almeida, de 18 anos

Carlos Augusto Gonzaga dos Santos, de 41 anos

O nome das outras duas vítimas ainda não foram divulgados, pois a identificação ainda é realizada, já que os corpos estavam carbonizados.

Nove pessoas são achadas mortas em duas casas, na Bahia; entre elas estão três crianças (Reprodução/Twitter)

Motivação do crime

Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã de segunda-feira (28) no Núcleo Colonial JK, que fica próximo à Escola Municipal Arnaldo Souza Prado. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que a Polícia Militar foi acionada e localizou as vítimas em duas casas.

Segundo a Polícia Civil, a chacina foi motivada por um crime passional. Os bandidos tinham como alvo um homem conhecido como Preá, que é ex-namorado da atual companheira do mandante.

Eles foram até a casa em busca do desafeto, mas acabaram matando todos que estavam no local, incluindo três crianças. Depois, mataram as duas mulheres que ajudaram o adolescente sobrevivente.

Na madrugada de terça-feira (29), dois dos suspeitos morreram em confronto com policiais civis. Eles chegaram a ser socorridos e levados a um hospital na cidade, mas não resistiram e morreram. Um terceiro suspeito acabou preso em flagrante e um quarto ainda é procurado.

