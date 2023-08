Amigos são condenados por matar jovem depois que a chamaram para tomar lanche, em Goiânia

Dois jovens acusados de matar Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foram condenados, em Goiânia, Goiás (Reprodução/Redes sociais/G1 GO)

Dois jovens acusados de matar Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foram condenados pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, em Goiânia, Goiás. A vítima foi morta em agosto de 2021, quando um grupo de amigos a chamou para tomar um lanche. Após sete dias desaparecida, a garota foi achada sem vida em uma área de mata. Na época, um dos envolvidos disse que o crime foi cometido para saber se uma das jovens envolvidas era psicopata.

O julgamento foi realizado na terça-feira (29), no Fórum de Goiânia, presidido pelo juiz Jesseir Coelho. Raissa Nunes Borges foi condenada a 15 anos de prisão e 10 dias de multa. Já Jeferson Cavalcante Rodrigues pegou 14 anos de reclusão, mais 10 dias de multa. Ambos cumprirão pena no presídio Aldemir Guimarães, em Aparecida de Goiânia.

Os réus ainda eram acusados de corrupção de menores, por conta do envolvimento de adolescentes no caso, no entanto, foram absolvidos deste crime.

Ao site G1, a defesa de Jeferson disse que “achou a pena incompatível” e vai recorrer da condenação. Já o defensor de Raissa destacou que irá recorrer, pois ela é ré confessa e deveria ter recebido um tempo de prisão menor.

Além dos dois amigos, a ré Enzo Jacomini Carneiro Matos, que usa o nome social de Freya, foi condenada em março passado a 15 anos de prisão pela morte de Ariane.

Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, 18, foi achada morta em uma área de mata, em Goiânia Reprodução/Redes sociais

Relembre o crime

A vítima desapareceu no dia 24 de agosto de 2021, após sair para lanchar com colegas. Seu corpo foi encontrado em uma mata sete dias depois. Segundo a acusação, Raissa, Jeferson e Freya agrediram a vítima e depois a mataram a facadas.

A investigação apontou que Raissa tentou estrangular Ariane dentro de um veículo em movimento, mas não teve força suficiente para concluir a ação. Assim, o grupo a levou até uma área de mata, em um bairro nobre de Goiânia, onde a mataram a facadas.

A garota passou sete dias desaparecida, até que foi achada sem vida. O caso passou a ser investigado e a polícia chegou até os três amigos, que planejaram o crime, pois queriam saber se Raissa era psicopata. Para isso, eles queriam que ela matasse alguém, para ver qual seria a reação dela após o assassinato. Eles tinham conhecido Ariane em uma pista de skate e ela se tornou alvo do grupo.