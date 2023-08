‘Samurai de BH’: Fisioterapeuta impede ação de bandidos em prédio usando espada; veja o vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o fisioterapeuta Alisson D’jean coloca bandidos para correr em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Usando uma espada japonesa, ele correu atrás dos criminosos que tentavam furtar bicicletas do condomínio em que mora (veja no vídeo abaixo). Praticante de artes marciais, ele se autodenomina o “Samurai de BH”.

🚨VEJA: Com uma espada japonesa, o fisioterapeuta Alisson D'jean, que se autodenomina "Samurai de BH", espantou 3 homens que tentavam furtar bicicletas de um condomínio em BH.



pic.twitter.com/reSHke7C9N — CHOQUEI (@choquei) August 26, 2023

O caso aconteceu no último dia 13 de agosto no bairro Santo Antônio, mas só agora as imagens viralizaram. No vídeo é possível ver quando três homens invadiram o prédio e pegaram as bicicletas. Em seguida, o “Samurai de BH” aparece descendo no elevador, ao lado do síndico. Logo depois o fisioterapeuta saiu correndo na direção dos bandidos segurando a “katana”.

Assustados, os criminosos saíram correndo e abandonaram as bicicletas. O caso foi denunciado à polícia, mas nenhum suspeito foi preso até esta terça-feira (29).

Reação

Nas redes sociais, Alisson D’jean explicou que essa já foi a quarta vez que o condomínio é alvo da ação dos mesmos bandidos e, por isso, ele decidiu reagir. O fisioterapeuta destacou que não é dono de nenhuma das bicicletas, mas ainda assim ele colocou os criminosos para correr.

“Minha preocupação não era retornar as bicicletas. Eu nem tenho bicicleta. Andei uma vez há 5, 6 anos atrás. Mas eu queria proteger a segurança do meu prédio, proteger a minha família e outros moradores”, disse.

“Samurai de BH” relata o ocorrido com os ladrões de bicicleta - Parte 1 pic.twitter.com/zpKeMtXBZE — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 26, 2023

