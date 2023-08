Mãe diz que matou filha enquanto ela escovava os dentes e buscou na web como esquartejar o corpo

Ruth Floriano, de 30 anos, que foi presa suspeita de matar, esquartejar e esconder as partes do corpo da própria filha em uma geladeira, na Zona Sul de São Paulo, confessou o crime e deu detalhes para a polícia de como tudo aconteceu. A mulher relatou que Alany Izilda Floriano Silva, de 9 anos, foi atacada a facadas de madrugada, enquanto escovava os dentes. Em seguida, ela pesquisou na internet “o jeito mais fácil” de esquartejar o corpo.

Conforme a Polícia Civil, o celular de Ruth foi apreendido e passará por uma perícia no Instituto de Criminalística de São Paulo, que deve apontar as páginas da internet que foram usadas como fontes pela mãe.

Conforme reportagem do site G1, Ruth ainda relatou que, depois que aprendeu como esquartejar o corpo, decidiu guardar os restos mortais na geladeira. Os membros da menina, no entanto, foram descartados em um esgoto na Zona Leste de São Paulo.

No dia 15 de agosto, a mulher se mudou com os outros dois filhos para a casa do novo namorado, na Zona Sul da Capital. Durante a mudança, os familiares do rapaz estranharam que a geladeira dela estava enrolada com lençol e fitas. Apesar disso, ninguém imaginava que havia partes de um corpo ali dentro.

O caso só foi descoberto no último dia 26, quando a mulher saiu de casa e a sogra dela decidiu checar o que tinha na geladeira, que seguia enrolada. A mulher suspeitava de drogas e armas, mas achou os restos mortais de Alany e acionou a Polícia Militar.

Ruth passou a ser procurada e foi presa no mesmo dia na casa do ex-marido, na Zona Leste da Capital. Ela teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em audiência de custódia. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto.

Versões diferentes

Inicialmente, Ruth disse que, há aproximadamente um mês, conheceu um homem em um aplicativo de namoros e ele foi até a casa dela. Lá, teriam feito consumo de drogas e dormiram. Quando acordou, ela disse que já encontrou a filha morta e esquartejada, mas não sabia detalhar o que tinha acontecido. Assim, ela decidiu guardar as partes do corpo na geladeira.

Porém, ao ser interrogada na delegacia, a mulher mudou a versão e confessou que matou Alany três dias depois que ela completou 9 anos. Segundo a mãe, a filha não aceitava o fim do relacionamento dela com o pai. Dessa forma, ela esfaqueou a menina, a esquartejou e guardou as partes em uma caixa térmica. No último dia 15 de agosto, decidiu fazer o armazenamento na geladeira.

O caso foi registrado no 100º Distrito Policial (DP), Jardim Herculano, como homicídio qualificado contra menor de 14 anos e emboscada por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A investigação agora é feita pelo 47º DP, Capão Redondo.

A polícia ainda quer ouvir o pai de Alany, o atual namorado da mulher e busca identificar o tal homem que ela afirmou ter conhecido em um aplicativo de namoro.