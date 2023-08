Já fez sua fezinha na Lotofácil da Independência? São R$ 200 milhões para ganhador

O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 9 de setembro, dia da Lotofácil da Independência, que vai pagar o maior prêmio da loteria deste ano. O sortudo que cravar as 15 dezenas mágicas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 200 milhões.

As casas lotéricas vão receber as apostas até as 19h do dia do sorteio (9). A aposta simples, em volante preenchido com 15 números, custa o mesmo que a aposta regular, R$ 3.

Quem quiser dar uma forcinha para a sorte pode aumentar o número de números preenchidos no volante, subindo as probabilidades de acerto. No volante comum, a probabilidade é de 1 para 3,2 milhões. Na cartela com 20 números, 1 em 211. O problema é que o preço da aposta na cartela de 20 números sobre de R$ 3 para R$ 46.512.

O sorteio da Lotofácil da Independência, assim como outros sorteios da Caixa, será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube.

Assim como corre em todos os sorteios especiais, o sorteio 2900 da Lotofácil não acumula. Se ninguém acertar as quinze dezenas, o prêmio será pago aos apostadores que acertaram 14 números, e assim sucessivamente.

O que dá para fazer com R$ 200 milhões?

É difícil pensar na quantidade de coisas que o ganhador pode fazer com um prêmio desse montante em sua conta corrente, mas caso o apostador prefira deixar o dinheiro aplicado na poupança, um das aplicações mais tradicionais e com menor rendimento do mercado, ele vai levar para casa de juros, no primeiro mês, R$ 1.3 milhão.