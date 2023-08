Governo de SP notifica 1,4 milhão de donos de carro com IPVA em atraso pelo Diário Oficial

Motoristas de carros com placa de São Paulo que estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasados começaram a serem notificados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado para quitar o débito o mais rápido possível.

Ao todo foram notificados 1.422.729 proprietários de veículos com débitos no IPVA de 2021, 2022 e 2023, que juntos devem mais de R$ 2 bilhões aos cofres públicos.

Nenhum proprietário receberá notificação por correio. Todas foram feitas exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado na última sexta-feira e a publicação identifica o nome do proprietário do veículo, o valor do imposto, multa e juros. Quem não conseguiu verificar no jornal pode realizar a consulta clicando aqui e preenchendo o CPF ou a placa do carro.

O débito deve ser quitado em 30 dias ou será inscrito na Dívida Ativa do Estado de São Paulo e transferida para a Procuradoria Geral do Estado, que pode dar início à execução judicial.

Para pagar, o proprietário precisa apenas informar o número do Renavam do carro e o ano do débito do IPVA a ser quitado diretamente nas agências bancárias, pelo caixa de autoatendimento, ou pelo Internet Banking. Quem for apresentar defesa contra a cobrança tem o mesmo prazo de trinta dias para dar entrada.

Quem ainda tiver dúvidas sobre o valor da dívida ou forma de pagamento pode entrar em contato direto com a Secretaria da Fazenda pelo telefone 0800-0170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750 (exclusivo para chamadas de celular).