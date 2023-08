Frente fria avança pelo sudeste trazendo chuva e frio nesta terça-feira para São Paulo

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva (Josh Hild/pexels)

A passagem de uma frente fria pela região sudeste associada a uma massa de ar polar está trazendo muita umidade e condições de chuva para todo o estado de São Paulo nesta terça-feira, segundo a Climatempo.

O dia deve permanecer nublado com chuvas frequentes e baixas temperaturas na região do litoral de São Paulo, Zona da Mata Mineira e em todo o estado do Rio de Janeiro.

A cidade de São Paulo também enfrenta um dia nublado com chuviscos constantes, mas o sol pode aparecer no final da tarde, de acordo com a meteorologia.

A temperatura na Grande São Paulo deve ficar um pouco acima da média registrada ontem. O dia, que amanheceu com 13ºC deve chegar à máxima de 19ºC no decorrer do dia.

A partir desta quarta-feira a chuva diminui e o sol começa a aparecer na Grande SP, apesar da grande nebulosidade. Os termômetros também começam a dar sinais de recuperação e a máxima prevista já chega a 23ºC.

O tempo deve se firmar durante a semana e volta a esquentar bastante em São Paulo. Até sexta-feira a temperatura deve atingir os 29ºC.

Chuva

Agosto, que tradicionalmente é o mês mais seco na região sudeste, termina chuvoso e a previsão é de que setembro comece com altos índices de precipitação por todo território do estado de São Paulo e Minas Gerais. A chuva pode atingir altos volumes e superar a média histórica em muitas cidades de São Paulo e Minas Gerais, segundo os meteorologistas.