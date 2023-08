Chacina na Bahia: dois suspeitos por assassinatos de nove pessoas morrem em confronto com polícia

Dois homens suspeitos de participar de uma chacina na cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, morreram em confronto com policiais civis, na madrugada desta terça-feira (29). Segundo a corporação, um terceiro foi preso e um quarto envolvido no caso ainda é procurado. Ao todo, o ataque deixou nove mortos, sendo que três eram crianças.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que os suspeitos pela chacina foram encontrados em uma região de mata por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Eles reagiram e receberam os policiais a tiros. Houve confronto e dois homens foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e levados a um hospital na cidade, mas não resistiram e morreram. Já o terceiro suspeito, preso em flagrante, não ficou ferido.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e drogas. Um quarto homem que teria envolvimento na ação criminosa ainda é procurado.

Já os corpos das nove vítimas da chacina ainda passam por exames no Instituto Médico Legal (IML). Sete deles estavam carbonizados.

Relembre o caso

Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã de segunda-feira (28) no Núcleo Colonial JK, que fica próximo à Escola Municipal Arnaldo Souza Prado. A SSP-BA informou que a Polícia Militar foi acionada e localizou as vítimas em duas casas.

Durante a ocorrência, um adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ele apresentava queimaduras em mais de 50% do corpo. O rapaz já prestou depoimento à polícia.

Conforme reportagem do site UOL, testemunhas acreditam que as mortes estejam relacionadas com uma disputa por território travada pelo crime organizado. Um dos mortos seria primo de um chefe do tráfico local, que está preso desde abril de 2022.

