Ataques a ônibus em protesto contra atuação de sindicato prejudica passageiros em São Paulo

Um protesto realizado por um grupo de funcionários do sindicato dos motoristas causou transtornos aos passageiros na manhã desta terça-feira (29), nas Zonas Norte e Leste de São Paulo. Os manifestantes impediram a saída de ônibus das garagens durante a madrugada, atearam fogo a um veículo e outro ficou atravessado na Avenida Ragueb Chohfi, próximo ao cruzamento com a Avenida Jacu Pêssego. A via só foi liberada por volta das 7h30.

Conforme o relato de manifestantes à TV Globo, eles não concordam com as negociações conduzidas pelo sindicato com as empresas para reajustes nos salários de motoristas e cobradores. Dessa forma, decidiram impedir a saída dos veículos das concessionárias Viações Sambaíba e Metrópole, por volta das 5h. Durante a ação, um coletivo chegou a ser queimado.

Por conta do protesto, a SPTrans informou que os passageiros enfrentaram dificuldades para embarcar nas linhas que atendem a Zona Norte em direção do Centro, em bairros como Santana, Tucuruvi, Tremembé, Mandaqui e Jaçanã.

Já as linhas que circulam na Avenida Ragueb Chohfi, na Zona Leste, também tiveram a circulação prejudicada depois que um ônibus foi colocado atravessado, impedindo o fluxo de veículos.

A SPTrans destacou, em nota, que “repudia os atos de vandalismo praticados em veículos de duas garagens da concessionária Sambaíba e que ocasionaram atrasos na operação das linhas da garagem localizada na Vila Sabrina, prejudicando a população entre 5h05 e 5h40 desta terça-feira (29/8)”.

“Os ônibus avariados foram removidos e a operação está sendo normalizada gradativamente. A concessionária foi autuada automaticamente pelas viagens que não foram realizadas”, destacou o órgão.

O que diz o sindicato?

Em nota, a direção do sindicato dos motoristas disse que a ação foi realizada por um grupo de oposição e “repudia veementemente a ação de vândalos, que impediram a saída dos ônibus nas Viações Sambaíba e Metrópole Paulista na manhã de (29)”.

“Não temos qualquer relação com tais ações, que estamos em conversas com o patronal na Campanha Salarial deste ano. Colocamo-nos à disposição dos órgãos de segurança para providências e punição aos vândalos”, destacou o sindicato.

