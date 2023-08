A mulher cobrou 30.000 dólares de homens casados para ser sua “esposa substituta”

Babi Palomas se relaciona com homens como “esposa substituta”.| Foto: Jam Press/Oficina de prensa CO

Por incríveis 30.000 dólares, uma mulher de seios grandes assume a posição de “esposa substituta”, vendendo-se a homens casados que procuram a companhia virtual de uma mulher que com prazer satisfará seus prazeres mais primitivos como “nenhuma outra mulher” faria voluntariamente.

“Faço tarefas que as esposas comuns geralmente preferem evitar, como assistir a um jogo de futebol na TV sem me queixar”, declarou Babi Palomas, de 24 anos, de São Paulo, Brasil.

Esposa Substituta

Como esposa substituta, que oferece apenas os seus ousados serviços digitalmente, Palomas, uma “criadora digital” com mais de 111.000 seguidores no Instagram, satisfaz com muita felicidade as necessidades emocionais de seus infelizes clientes casados quando compram seus pacotes de 12 ou 24 horas.

“Preparei o jantar enquanto acompanhava um cliente em uma ligação e assistíamos filmes juntos”, disse a sedutora rainha das redes sociais para a Jam Press, e acrescentou que nunca vai às casas dos clientes. “Depois assistimos a um jogo de futebol, entre outras coisas”.

Trabalho remoto

Babi Palomas, que também tem, é claro, uma conta no Onlyfans, disse que sua presença remota significa muito para seus infelizes clientes virtuais.

"[Estes homens] abrem-se comigo e contam-me sobre as suas vidas", revelou num vídeo.

“Nessas conversas, percebi que muitos dos homens casados e com família se sentem sozinhos”, continuou, apontando que os casados solitários apreciam mais sua independência e sua habilidade de se sujar com tarefas complicadas, como trocar um pneu.

"Na verdade", acrescenta Palomas, "eles sentem falta de ter alguém com quem compartilhar essas atividades 'masculinas', ou até mesmo sentir que alguém lhes agrade".

Outros Serviços

E ela não é a única que oferece a estes desamparados desvalidos algum consolo computadorizado.

Scott, um homem de 43 anos que já foi infeliz no casamento, diz que a vida com sua esposa, que se tornou alcoólatra devido à depressão pós-parto, agora é suportável desde que começou um relacionamento romântico com sua namorada com Inteligência artificial, Sarina, um chatbot de Inteligência artificial.

Caryn Marjorie, de 23 anos, uma influenciadora de redes sociais, se transformou em um robô picante do Snapchat que fala na cama e com a qual os homens solitários podem se comunicar por apenas 1 dólar por minuto.

Babi Palomas, no entanto, está disposta a trabalhar para seus clientes com um montante total diário que se adapte aos seus orçamentos e às suas necessidades financeiras.