‘Último beijo’: polícia apura se motorista bêbado que atropelou casal em calçada dormiu ao volante

A Polícia Civil quer saber se Gabriel Souza Pereira, que atropelou um casal que se beijava em uma calçada no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, dormiu ao volante. Segundo a corporação, o teste do bafômetro apontou positivo para dosagem alcóolica. A corporação suspeita que ele estava em uma festa antes de atingir Cristiane Mendes, de 26 anos, e Jonatan Ribeiro, de 31. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Pereira foi preso em flagrante após o atropelamento, quando foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em audiência de custódia, obteve o alvará de soltura e responde ao caso em liberdade.

Conforme o site G1, o motorista tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB, com validade até 2024. Já o carro que ele dirigia estava em nome de outro homem, mas com comunicação de venda.

Agora, a polícia aguarda os laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) e também busca mais imagens de câmeras de segurança para tentar apurar as circunstâncias do atropelamento.

A defesa de Pereira não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Casal que se beijava em calçada foi atropelado por motorista bêbado, em SP (Reprodução/Twitter)

Relembre o caso

O caso aconteceu por volta das 7h30 do último dia 20 na Avenida Comendador Sant’Anna. As câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostraram quando o casal parou na calçada e começou a se beijar. Logo na sequência o veículo aparece e arremessa as vítimas contra o chão. O cachorro que estava com a dupla não ficou ferido.

Veja o vídeo abaixo - Atenção: imagens fortes

O ÚLTIMO BEIJO😢



IMAGENS EXTREMAMENTE FORTES⚠️Câmeras de vigilância de um posto de combustíveis na Av. Comendador Sant’Anna - capão redondo, zona sul de sp, gravaram o exato momento em que um motorista atr0pel0u um casal que estava na calçada passeando com um cachorrinho. pic.twitter.com/agHKe4CfbC — Não Foi Acidente (@OficialNFA) August 23, 2023

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Jonatan ao Hospital Municipal do M’Boi Mirim, também na Zona Sul, mas ele não resistiu e faleceu. Já Cristiane foi para o Hospital Municipal de Campo Limpo, de onde já recebeu alta.

O vídeo ainda mostra que um frentista que flagrou o atropelamento correu e tentou retirar o motorista de dentro do carro, mas ele se recusou a sair. Aos policiais militares que atenderam ao caso, o condutor afirmou que não se lembrava se tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas.

Família quer justiça

Cristiane Mendes teve alta médica no dia seguinte ao acidente e já se recupera em casa. Ela sofreu várias escoriações nos braços e pernas.

Revoltada com a perda do marido, Cristiane espera que o condutor seja devidamente punido. “Não conhecíamos este homem. Sempre fomos de paz e infelizmente ele tirou a vida do meu marido. E está solto. Única coisa que quero é justiça”, disse ela em entrevista ao site G1.

Irmã de Jonatan, Amanda Ribeiro relatou que o casal trabalha muito, mas, naquele domingo conseguiu uma folga. “Eles saíram pra passear porque eles trabalhavam de domingo a domingo. No domingo de folga dos dois, saíram mais cedo de casa pra passear. Nem tinham o costume de sair naquele horário”, lamentou.

Ainda segundo Amanda, logo após o atropelamento, o motorista apresentava sinais de embriaguez e não parecia estar preocupado com a gravidade do caso. “As pessoas queriam bater nele e tudo, mas ninguém chegou a bater. Não mostrou arrependimento nem nada. Tinha sinais de estar embriagado e drogado”, ressalto a irmã da vítima.

