Rio Grande do Sul teve mínimas abaixo de zero nesta madrugada; veja fotos

Se o paulistano teve que colocar mais cobertores para dormir na madrugada desta segunda-feira, com seus 11ºC, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina a luta para se manter aquecido foi muito mais intensa, já que em algumas cidades os termômetros marcaram mais de 6º C abaixo de zero, segundo dados da Metsul Climatologia.

Os moradores das regiões das Serras Gaúchas e também da Serra Catarinense foram os que mais sofreram com o frio intenso deixado pela massa de ar polar associada à frente fria que cruzou o estado.

Madrugada fria em São Francisco de Paula (Reprodução/Nilson Wolff)

A mais baixa temperatura registrada foi na estação automática da cidade de São José dos Ausentes, onde a madrugada registrou – 6,5ºC, superando o menor registro do ano, de -6ºC registrado em junho.

Fez tanto frio no Rio Grande do Sul que até mesmo as regiões que não costumam registrar temperaturas tão baixas, como a faixa do litoral, sofreram com o frio, embora não tão intenso como nas regiões serranas. Em Torres, o dia começou com 3,9ºC.

A Grande Porto Alegre também teve locais onde a temperatura chegou perto ou abaixo de zero graus, como em Viamão, com -0,4ºC, 0,1ºC em Novo Hamburgo e 0,8ºC em Nova Santa Rita.

Madrugada congelante em São Francisco de Paula/RS (Reprodução/Nilson Wolf)

As cidades mais frias do RS nesta segunda-feira foram: