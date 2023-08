Frente fria: após fim de semana congelante, São Paulo começa semana com chuva e mais frio

Após um fim de semana bastante gelado, o paulistano começa a semana com o céu encoberto, chuva e mais frio.

Uma massa de ar polar que avança pelo continente e derruba a temperatura em todos os estados do sul e sudeste, segundo a Climatempo, e a incursão de ventos úmidos favorece a formação de nuvens carregadas, trazendo muita chuva para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

A previsão é de chuva forte entre a Baixada Santista e Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro.

A Grande São Paulo terá um dia nublado e chuvoso e com uma amplitude térmica muito estreita. A madrugada começou com 11ºC e durante todo o dia a temperatura não sobe mais do que os 15ºC.

O frio continua na terça-feira, quando a cidade deve amanhecer com os termômetros marcando 12ºC e a máxima prevista de 17ºC.

Aos poucos, a frente fria começa a perder força no decorrer da semana a chuva vai diminuindo. Até sexta-feira, o sol volta a dar as caras em São Paulo e os termômetros começam a subir para temperaturas máxima mais próximas de 26ºC.