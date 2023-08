Autor de carta de ameaça contra padre Julio Lancellotti é identificado

Um idoso de 72 anos foi identificado como autor do bilhete com ameaças ao padre Julio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, no último sábado.

O bilhete foi deixado na porta da Paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste da Capital e nele o autor chamava Lancellotti de “padreco de merda” e dizia, entre outras coisas, que “seu dia de reinado aqui vai acabar”.

O caso ganhou as redes sociais após o padre denunciar as ameaças e as câmeras de segurança do local gravaram o idoso deixando o bilhete no local. Veja o bilhete:

Toda minha solidariedade ao Padre Julio Lancellotti, que mais uma vez recebe ameaças por sua força e coragem em ajudar a quem mais precisa. Os fascistas ameaçam pq temem aquilo que não compreendem. Temem o amor e a solidariedade. Força @pejulio, conte comigo! pic.twitter.com/O502X88sH8 — Maria do Rosário (@mariadorosario) August 27, 2023

Ele foi levado ao 8º Distrito Policial, no Brás, e durante seu depoimento ele disse que conhecia o padre Julio Lancellotti e que não pretendia fazer nenhum mal a ele.

Lancellotti tem agora seis meses para representar uma ação criminal contra o autor do bilhete, se quiser.

Padre Julio Lancellotti é famoso por seu trabalho de assistência a pessoas em situação de rua e por denunciar casos de violência policial e construções com arquitetura hostil para afastar pessoas que moram nas ruas e já recebeu ameaças de morte por isso.

O ministro da Justiça emitiu uma nota de solidariedade ao padre Lancelotti. “Infelizmente, não é a primeira vez que o religioso é ameaçado por causa do trabalho que realiza com pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. É inadmissível que um homem com sua trajetória e importância social continue sendo alvo de atos criminosos por parte de quem se opõe à luta pela justiça social”, disse.