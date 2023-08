VÍDEO: Beco do Batman, na Zona Oeste de São Paulo, ganha o primeiro grafite em braile do mundo

Beco do Batman ganha o primeiro grafite em braile do mundo (Divulgação)

O Beco do Batman, que fica na Zona Oeste de São Paulo, ganhou o primeiro grafite em braile do mundo. A iniciativa faz parte do “Projeto Graffiti #PraCegoVer”, que tem programação até dezembro deste ano (veja mais detalhes abaixo).

Segundo os organizadores, o projeto surgiu a partir da percepção de que enquanto as pessoas que enxergam podem admirar e se emocionar com a magnitude das pinturas de rua, os deficientes visuais são privados dessa experiência e do exercício de cidadania trazido pela democratização da arte urbana.

Com o objetivo de mudar essa realidade, o “Projeto Graffiti #PraCegoVer” é o pioneiro na criação de murais de grafite em braille. Para isso os desenhos são táteis e acompanhados pelo texto em braile detalhando as formas da imagem, suas cores e dimensões, proporcionando uma experiência completa e imersiva.

“A democratização e a inserção da arte para além do sentido visual, além de inclusiva, é transformadora do espaço público, uma vez que a arte manifesta a presença e os discursos de diversos agentes históricos”, diz o Curador do Projeto, Roberto Parisi.

Para alcançar esse objetivo, foram realizados inúmeros diálogos e parcerias com entidades sociais, produtores culturais, acadêmicos, engenheiros e artistas.

Tudo com direito a experiências e criações artísticas que buscavam a inclusão de não videntes, entre eles renomados artistas como Roy Nachum, artista israelense, e The Blind, grafiteiro francês, que incluíam textos em braile que complementavam a imagem, ou descreviam o conteúdo em um segmento separado da imagem, mas sem a experiência com a obra de arte. O projeto Graffiti #PraCegoVer busca não apenas inserir frases nos murais, mas uma representação completa das obras de arte para cegos e pessoas com baixa visão.

O projeto contará com diferentes atividades para promover a inclusão e disseminar a técnica desenvolvida. Entre elas, uma roda de conversa com entidades e pessoas com deficiência visual para discutir a ampliação e democratização do acesso a projetos culturais. Além disso, serão oferecidos workshops físicos e online, nos quais artistas aprenderão a aplicar a técnica do braille nos murais, possibilitando a replicação dessa abordagem inclusiva em diferentes lugares ao redor do mundo.

Os workshops abordarão tópicos como criação de arte, aplicação de braille e texturas, digitalização, impressão tridimensional, aplicação e fixação, e pintura. Os participantes terão a oportunidade de entender e vivenciar todo o processo necessário para a criação dos murais em braille. “Nosso objetivo é difundir a técnica por nós desenvolvida de aplicação tridimensional para Graffiti, fornecendo informações e subsídios para que todos sejam incluídos no Graffiti”, explica o Diretor Artístico, Murillo Denardo.

O “Projeto Graffiti #PraCegoVer” também conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais, incluindo consultores em impressões 3D, consultor de acessibilidade, designer, curador e produtores. Essa equipe tem trabalhado arduamente nos últimos meses para garantir que a técnica desenvolvida seja permanente e facilmente replicada em outros murais com a colaboração de novos artistas.

Confira a programação abaixo:

São Paulo

Beco do Batman: até 19 de outubro;

Parque da Cidade de Jundiaí: de 30 de setembro a 30 de novembro;

Parque da Cidade de Jundiaí - Oficina: 1º de outubro;

Parque da Cidade de Jundiaí - Workshop: 2 de outubro.

Rio de Janeiro