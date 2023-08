Prepare o casaco e o guarda-chuva! As temperaturas caem em boa parte do Brasil

O fim de semana será de frio e chuva, principalmente no domingo (27), quando os termômetros podem bater 11°C, segundo um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Depois de um período de altas temperaturas, a volta do inverno na capital paulista começa a ser sentido no sábado (26), que amanheceu com um clima ameno, marcando 14 °C, até o fechamento desta matéria.

frio em SP (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, o aumento da umidade é um dos fatores na mudança brusca do clima. Neste sábado (26), a mínima é de 13 °C e a máxima de 16 °C e no domingo (27) será a menor temperatura deve marcar 11 °C e a maior 14 °C.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: ventania de 90 km/h arranca telhado de shopping no litoral; clientes ficam apavorados

Além dos moradores de São Paulo, as pessoas que vivem nas cidades de Jundiaí, Bragança Paulista e Sorocaba, o Vale do Paraíba e Itapetininga também devem tirar os casacos do armário. O litoral sul também vai sofrer com a queda na temperatura e o céu deve ficar nublado. Pancadas de chuva também ocorrem ao longo do fim de semana.

Confira abaixo como fica o clima nas demais regiões do país

Sudeste

O vento deve aumentar em toda a região Sudeste, segundo a Climatempo, com isso a umidade deve ganhar força nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Para essas áreas, a previsão é de tempo frio e nublado, com chuva a qualquer momento.

A frente fria também chega ao Espírito Santo e o fim de semana deve ser de chuva forte, principalmente na capital Vitória.

Sul

O Paraná e o litoral norte de Santa Catarina terão chuva neste sábado (26). Porém, uma massa polar chega e provoca geada em toda a região.

Centro-Oeste

Saindo um pouco do clima frio, nesta parte do Brasil o clima será abafado e quente, com previsão de chuva no fim da tarde. As temperaturas devem passar dos 30 °C.

Norte

Nesta, as temperaturas também são elevadas, já que o mesmo fenômeno que atinge o Centro-Oeste chega na região. Prepare-se para o calor e as pancadas de chuva à tarde, menos em Roraima e Amapá.

Nordeste

O fim de semana também será de calor, principalmente em Fortaleza, Aracaju e Salvador. O clima seco vai predominar também no interior e no sertão.

LEIA TAMBÉM: AÚDIO: Homem mata a namorada, joga corpo em quintal e depois pede oração para pastor; ouça