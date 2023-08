Atingido por máquina, homem que ficou paraplégico segue em recuperação

Após sofrer uma lesão gravíssima na coluna, depois que um aparelho com 150kg de carga caiu sobre os seus ombros, em uma academia no Ceará, Regilânio da Silva Inácio voltou a ter sensibilidade nas pernas.

Em conversa com o G1, o ex-motorista de aplicativo contou que consegue sentir o toque na parte externa das coxas e também qual o plano para o futuro: “Eu tinha vários planos, mas agora o único é voltar a andar”.

Mesmo sabendo da baixa probabilidade, segundo os médicos, o homem segue confiante depois das cirurgias: “Quero voltar o mais rápido possível. Sei que é um processo lento, mas só penso nisso. Não penso em outra coisa”.

Depois do acidente, que aconteceu no começo de agosto, em uma academia de Juazeiro do Norte, Regilândio passou por uma cirurgia de emergência que durou cerca de quatro horas. Neste momento, ele tinha apenas 1% de chance de voltar a andar.

Além da cirurgia, o rapaz passa por sessões de fisioterapia que iniciou após o acidente. Segundo o G1, o trabalho é focado em fortalecer o tronco e as pernas.

“Gosto muito e os fisioterapeutas estão bem confiantes. Eles dizem que estou reagindo muito bem. Eles estão bem otimistas. No fim de semana, infelizmente, eu fico triste porque queria todo dia mesmo. Graças a Deus, [a sensibilidade] está voltando. Aos pouquinhos, porque é um processo lento”, disse ele ao G1.

