Alívio nas contas! Este é o motivo para conta de luz não subir em setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não vai aumentar a conta de luz em setembro, já que foi possível manter a bandeira verde para todos que estão conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A boa notícia surge devido às condições favoráveis de geração de energia no país, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios, já que o nível de armazenamento, de acordo com a agência reguladora, atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento.

No entanto, de setembro de 2021 até meados de abril do ano passado enfrentamos período de escassez hídrica e foi preciso aumentar as taxas. Mas, caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado em junho de 2022 pela Aneel.

Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses.

Na última terça-feira (22), a Aneel aprovou uma consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. O órgão citou três fatores para justificar a redução: reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e queda no preço internacional dos combustíveis fósseis.

Entenda melhor as bandeiras tarifárias

Comuns nas contas de energia, elas foram criadas em 2015 pela Aneel e refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica no Brasil. As tarifas são divididas em níveis e indicam quanto está custando para gerar a energia usada nas casas, estabelecimentos comerciais e indústrias.

Quando se fala da bandeira verde, que será mantida em setembro, não há nenhum acréscimo na conta de luz. Mas, quando as bandeiras vermelha ou amarela entram em ação, a conta aumenta, variando de R$ 2,989 (bandeira amarela) a R$ 9,795 (bandeira vermelha patamar 2) a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Como Funcionam as Bandeiras da Conta de Luz

No período em que a bandeira de escassez hídrica vigorou, de setembro de 2021 a 15 de abril de 2022, o consumidor pagava R$ 14,20 extras a cada 100 kWh.

O Sistema Interligado Nacional cobre praticamente todo país e está dividido em quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Porém, partes de estados da Região Norte e de Mato Grosso, além de todo o estado de Roraima, não fazem parte.

Atualmente, há 212 localidades isoladas do SIN, nas quais o consumo é baixo e representa menos de 1% da carga total do país. A demanda por energia nessas regiões é suprida, principalmente, por térmicas a óleo diesel.

