Vídeo: ventania de 90 km/h arranca telhado de shopping no litoral; clientes ficam apavorados

Clientes e funcionários que estavam no Shopping Serramar, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, entraram em pânico na tarde desta quinta-feira quando um forte temporal com ventos muito fortes arrancaram parte do telhado do estabelecimento.

AS imagens de um vídeo gravado por clientes mostram os momentos de terror quando a ventania arranca tudo e derruba pelos corredores, enquanto as pessoas gritam e correm. Ninguém ficou ferido, mas algumas lojas ficaram destruídas e um carro foi atingido no estacionamento pela queda de um outdoor.

🌧 FORTE TEMPESTADE PROVOCA DESTELHAMENTO EM SHOPPING!



➡ Na noite da última quinta-feira (24) um temporal causou estragos no Serramar Shopping, na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.



De acordo com a Defesa Civil, a cidade litorânea foi atingida por um forte temporal após um dia de intenso calor, onde os termômetros chegaram a 35º C. A tempestade começou no final da tarde, acompanhada de rajadas de ventos que chegaram a 90 km/h.

Segundo a Defesa Civil, a tempestade também destelhou uma igreja evangélica que fica próximo à rodoviária Rio-Santos, além de derrubar árvores e muros por toda a cidade.

Deve voltar a chover em Caraguatatuba, de acordo com a previsão, em função da passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, e a Defesa Civil emitiu um alerta para risco de deslizamento e alagamento em todo litoral.