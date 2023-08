VÍDEO: Participante de reality diz que foi agredido e roubado após ‘boa noite Cinderela’: “Poderia estar morto”

DJ Luís Mattos, do reality show 'De Férias com o Ex', diz que foi vítima do golpe 'boa noite Cinderela' (Reprodução/Instagram)

O DJ Luís Mattos, que participou do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV, usou as redes sociais para desabafar após ser vítima de um assalto na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro (assista abaixo). Ele afirma que foi agredido e teve o celular roubado após cair no golpe conhecido como “boa noite Cinderela”, no qual uma substância é colocada em uma bebida e o alvo é dopado.

“Essa noite foi a pior da minha vida. Toda vez que eu fechava os olhos eu pensava: ‘Cara***, eu poderia estar morto uma hora dessa, eu poderia ter morrido”, disse ele.

O DJ continuou explicando que decidiu compartilhar o ocorrido com seguidores, pois queria alertá-los para “redobrarem os cuidados” nas baladas. “O que eu passei não é brincadeira, é muito sério, alguém te dopar para poder te roubar”, lamentou.

“Eu estou muito triste com isso, porque quem me conhece sabe que eu tenho o maior cuidado em tudo, eu não de ficar ‘entregue’ na rua, mas, infelizmente, por confiar demais nas pessoas e querer ser uma pessoa boa, aconteceu isso”, ressaltou ele.

Mattos revelou que foi socorrido por uma mulher quando ainda estava desacordado e levado até uma unidade de saúde, onde acordou com vários ferimentos no rosto e nos braços.”Essa mulher é um anjo, ela foi ate a UPA comigo. A enfermeira me falou que ela foi lá, me deixou lá, falando que não me conhecia, então ela foi um anjo na minha vida.”

O DJ destacou, ainda, que não se deve consumir bebidas no copo de estranhos ou entregues por eles.”Vocês que são rolezeiros redobrem o cuidado, não bebam no copo de ninguém, não façam isso pq eu poderia não estar aqui contando isso para vocês”, alertou.

Não há informações se o caso foi denunciado à polícia.

