VÍDEO: Jovem é perseguida e agredida após se envolver em acidente de trânsito, no interior de SP

A Polícia Civil investiga um ataque cometido contra uma jovem de 22 anos, que foi perseguida e agredida após se envolver em um acidente de trânsito, em Botucatu, no interior de São Paulo. Um vídeo de câmeras de segurança mostrou quando a vítima foi atacada por quatro pessoas, que a retiraram de dentro do veículo e passaram a espancá-la. Além disso, o grupo vandalizou o carro dela (assista abaixo).

O caso aconteceu no dia 14 de agosto, mas só agora as imagens foram divulgadas. Conforme o boletim de ocorrência, a jovem relatou que estava no carro acompanhada de uma amiga e elas transitavam pelas ruas do Bairro Marajoara. Ela colidiu contra o retrovisor de outro veículo, momento em que desceu e conversou com o outro condutor.

Porém, relatou que ele e os demais ocupantes do carro passaram a exigir uma quantia de dinheiro exorbitante e eles não entraram em acordo. A jovem voltou para seu carro e tentou seguir viagem, mas foi perseguida.

As imagens mostram quando ela foi cercada, retirada do carro e agredida por cerca de dois minutos. Além disso, os quatro ocupantes do outro carro ainda deram pedradas e murros nos vidros do veículo dela.

Depois do ataque, o grupo deixou o local. A polícia diz que dois deles já foram identificados e a corporação busca os outros dois. O caso permanece em investigação na delegacia de Botucatu.

