Seminua e com sinais de violência: jovem é morta com pelo menos 20 facadas e tem casa incendiada

Mariele Bueno Pires, de 20 anos, que foi achada sem vida dentro de casa, em Ponta Grossa, no Paraná, com sinais de violência (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Mariele Bueno Pires, de 20 anos, que foi achada sem vida dentro de casa, em Ponta Grossa, no Paraná. Conforme a corporação, a vítima levou pelo menos 20 facadas, além de ter sido encontrada seminua e ter a casa incendiada. Um suspeito, identificado como Carlos Alberto Dias Domingues, de 26, foi preso e confessou o crime.

O corpo da vítima foi achado na quarta-feira (23), depois que o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado sobre um incêndio em uma residência. No local, os socorristas encontraram Mariele caída ao lado da cama, vestindo apenas a parte de cima das roupas e com vários ferimentos na região do tórax e pescoço.

O caso passou a ser investigado e a polícia encontrou imagens de câmeras de segurança que mostravam o suspeito entrando e saindo da casa, no horário em que o fogo começou. Assim, Carlos Alberto acabou preso na quinta-feira (24).

Inicialmente ele negou envolvimento no crime, mas depois confessou. Ele, que já tinha antecedentes criminais por furto e roubo, contou que viu o marido da vítima saindo de casa, quando decidiu entrar.

“Ele surpreendeu a mulher, que estava dormindo, e a assassinou brutalmente. Ele também subtraiu alguns objetos da casa, saiu do local e depois decidiu voltar para atear fogo”, contou o delegado Luis Gustavo Timossi.

O homem foi autuado por latrocínio e incêndio criminoso e segue à disposição da Justiça. A polícia ainda aguarda o laudo para confirmar se Mariele foi vítima de estupro.

A defesa de Carlos Alberto não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: