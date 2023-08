Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 30 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2624 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (24). Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 30 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (26).

As dezenas sorteadas foram 05-31-37-47-52-58.

De acordo com a Caixa, 17 apostas acertaram a quina, e vão receber R$ 101.127,88. Já 1.392 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 1.764.34.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado. A aposta simples custa R$ 5.

Lotofácil também está acumulada

A Lotofácil também não teve ganhadores no sorteio desta quinta-feira e volta na sexta prometendo pagar um prêmio estimado em R$ 4 milhões a quem acertar as quinze dezenas sorteadas.

Para concorrer o apostador deve efetuar sua aposta até as 19h em qualquer casa lotérica do país ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio da loteria ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

01, 06, 09, 10, 12

14, 15, 16, 17, 18

20, 21, 22, 23, 24