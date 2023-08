Frente fria chega a São Paulo e calorão vai embora; veja como fica o tempo no final de semana

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva (Josh Hild/pexels)

A frente fria que entrou pelo sul do país no começo da semana chegou a São Paulo e avança pelo litoral em direção ao Rio de Janeiro, trazendo muita nebulosidade e chuva em toda região sudeste, segundo a Climatempo.

A enorme massa de ar seco responsável pelas temperaturas mais altas do ano nos últimos dias começa a perder força em boa parte do país.

A Grande São Paulo deve ter pancadas de chuvas fortes à tarde e à noite, com muitos raios, e o dia ainda teve ter o paulistano ainda deve sentir o dia abafado pelo mormaço, mas os termômetros já começaram a cair e o final de semana deve ser frio e chuvoso.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para chuva volumosa na região leste do estado, no litoral norte e Baixada Santista, onde os totais acumulados de chuva podem chegar a 150 milímetros até segunda-feira, podendo gerar alagamentos e deslizamentos.

No sul do país uma massa de ar frio de origem polar avança pelo Rio Grande do Sul e deve baixar ainda mais a temperatura nos próximos dias também na região sudeste.

Nesta sexta, a temperatura máxima não passa de 24ºC, mas no sábado os termômetros devem oscilar entre a mínima de 13ºC e a máxima de 18ºC. O domingo promete ser ainda mais frio, com temperatura mínima de 11ºC e máxima de 15ºC.

O frio e a chuva seguem a te terça-feira, quando a temperatura começa a se elevar vagarosamente. Na quarta-feira a chuva ainda continua, mas o sol começa a dar as caras e a temperatura máxima já chega a 22ºC.