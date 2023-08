Escola amarra menino autista na cadeira para ‘acalmá-lo’

Os pais de uma criança autista de 3 anos disseram que notaram mudanças no comportamento do filho e que ele não queria mais ir à escola, por isso passaram a monitorar as atividades do filho pelas câmeras de segurança da escola e ficaram completamente estarrecidos com o que viram.

“Os pais têm acesso às imagens das câmeras de monitoramento. Quando de repente, olharam e o filho deles estava amarrado em um cinto numa cadeira”, explicou o delegado Humberto Soares, que investiga a escola acusada de manter a criança amarrada durante as aulas.

A diretora confirmou que havia realmente amarrado a criança por que ela não estava se comportando bem e estava dando problemas para controlá-la na sala de aula, segundo delegado. Aos policiais, ela disse que estava tentando ‘acalmar’ a criança, por isso ela estava presa à cadeira.

O fato foi registrado na cidade de Posses, a nordeste de Goiás. As imagens que foram veiculadas pelas redes sociais mostram a criança se arrastando no chão com uma cadeira presa ao corpo durante a aula.

A família registrou boletim de ocorrência na Delegacia da cidade e disse que essa não era a primeira vez que isso acontecia, que seu filho já havia sido amarrado outras vezes. O caso foi registrado como maus tratos, mas a polícia disse que vai apurar se não houve outros crimes cometidos contra a criança.

