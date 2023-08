AÚDIO: Homem mata a namorada, joga corpo em quintal e depois pede oração para pastor; ouça

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Gislene Ramos de Jesus Santos, de 26 anos, que foi agredida e enforcada em Formosa, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal. O principal suspeito é um homem com quem ela namorava há apenas 15 dias. Antes de ser preso, ele teria jogado o corpo no quintal de casa e depois ainda mandou uma mensagem para um pastor pedindo oração.

“Queria avisar o senhor que eu vou ser preso, fiz uma burrice ontem e vou me entregar agora. Queria que o senhor fizesse uma oração por mim”, disse o homem (ouça abaixo).

O caso aconteceu na noite de terça-feira (22). Conforme a polícia, Gislaine estava na casa do namorado, quando ele chegou bêbado. A jovem preparava o jantar, quando o homem começou a discutir com ela por ciúmes. Durante a briga, ele teria enforcado a vítima, que o arranhou na tentativa de se defender, mas acabou perdendo a consciência.

“Depois ele deu golpes na cabeça dela, que morreu por traumatismo cranioencefálico”, afirmou o delegado Danilo Meneses, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Formosa, em entrevista ao site G1.

Quando Gislene já estava morta, o suspeito carregou o corpo até os fundos da casa e jogou no quintal, em uma área em que há bastante barro. Na sequência, entrou na residência e foi dormir. O delegado disse que, no dia seguinte, ele foi até a casa de uma amiga e confessou o assassinato.

A mulher o convenceu a se entregar à polícia, mas, antes, ele enviou uma mensagem a um pastor pedindo orações. Na quarta-feira (23), ele foi até um posto da Polícia Militar e se entregou. Depois, foi levado para a sede da GIH, onde foi atuado em flagrante e segue à disposição da Justiça.

