Vídeo: Câmera filmou momento em que ônibus com corintianos tombou em MG; 7 morreram

Um vídeo da câmera de segurança que monitora o trecho da rodovia BR-381 mostrou o momento em que o ônibus com torcedores do Corinthians tombou, na madrugada do último domingo, próximo a Brumadinho, em Minas Gerais.

O ônibus transportava 48 torcedores que voltavam para São Paulo após o jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. As imagens confirmam a declaração da concessionária Arteris, monstrado o ônibus entrando rápido em uma curva acentuada e chocando-se com o talude da borda antes de tombar, deixando o veículo completamente destruído.

Vídeo mostra momento em que ônibus com torcedores do Corinthians tomba na BR-381 pic.twitter.com/fi19UeC5y4 — BHAZ (@portal_bhaz) August 24, 2023

No acidente, sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, sendo transportada de helicóptero para o hospital mais próximo. O local não ter iluminação e para realizar o socorro as equipes tiveram que usar óculos de visão noturna.

Acidente de ônibus com torcedores do Corinthians: veja vídeo do momento em que o helicóptero da Polícia Militar resgata corintiano durante a madrugada deste domingo (20). A cor esverdeada é devido aos óculos de visão noturna usados pelos pilotos no momento do resgate. A vítima… pic.twitter.com/e0J1eDhDJq — O Tempo (@otempo) August 20, 2023

Veja os nomes das vítimas fatais do acidente

Allan Aguiar, 31 anos, de Pindamonhangaba (SP);

Andrew Nicolas Francisco, 26 anos, natural de São José dos Campos (SP);

Hamilton Rogério dos Santos, 46 anos, Pindamonhangaba (SP)

José Antônio da Silva, 41 anos, natural de Taubaté (SP)

Renan Wellington Barbosa, 32 anos, Taubaté (SP)

Rodrigo Lacerda de Barros, 32 anos, Taubaté (SP)

Vanderlei Rosielton Henrique Simão, 41 anos, Pindamonhangaba (SP)

Esse foi o estado que ficou o ônibus que se acidentou trazendo os torcedores do Corinthians na Rodovia Fernão Dias, entre Brumadinho e Igarapé, em BH.



Mesmo sendo doloroso as vidas perdidas, só um milagre explica haver sobreviventes.



📽️: Notícias Uaipic.twitter.com/19AA3T6DmN — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 20, 2023

Causas do acidente

As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, minutos antes de perder o controle da direção o motorista do ônibus gritou que o veículo estava sem freios.