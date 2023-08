Queda de balão provoca focos de incêndio no Parque do Carmo, em SP

Incêndio no Parque do Carmo, em SP (Reprodução/TV Globo)

Grupo de mais de 18 bombeiros lutam desde a noite desta quarta-feira para combater vários focos de incêndio no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, provocados pela queda de um balão.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, além do helicóptero Águia-12 da Polícia Militar, que está jogando água para apagar os focos de fogo.

De acordo com os bombeiros, o fogo está se alastrado com o vento e há bastante fumaça no local, mas não há indícios de vítimas. Desde que o incêndio começou, no final da noite de quarta-feira, pelo menos 15 mil metros de área verde já foram consumidos pelas chamas.

Os bombeiros foram chamados por moradores locais, que disseram que o incêndio começou com a queda de um balão dentro do parque. A área atingida, segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), fica entre o Parque do Carmo e o Parque Natural Municipal Fazendo do Carmo. A causa do incêndio será investigada.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Cachorra levada em assalto é devolvida após donos pagarem R$ 1,2 mil em recompensa, em SP

O Parque do Carmo é conhecido pela tradicional Festa das Cerejeiras, no mês de agosto, e abriga uma imensa área verde onde vivem 193 espécies catalogadas, entre macacos, veados, gambás, preguiças e outros.

A Comissão Extraordinária de Meio Ambiente e Direito dos Animais, da Câmara Municipal de São Paulo, anunciou que pretende realizar uma Audiência Pública para buscar soluções orçamentárias e administrativas para melhor a segurança do parque do Carmo.