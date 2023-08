Livre, leve e solta: mulher nua é flagrada durante ‘sessão de fotos’ em parque público do Acre

Uma mulher foi flagrada durante uma “sessão de fotos” pra lá de sensuais, em Rio Branco, no Acre. Ela estava completamente nua, enquanto era fotografada por um homem no Parque Ipê, que é uma área pública. Câmeras de segurança de residências próximas ao local flagraram a ação e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

Durante as fotos, a mulher fez várias poses com referências sexuais, senta no capô de um carro, e circula livremente pela pista usada para fazer caminhada. Durante quase três minutos o casal permaneceu fazendo as imagens, sem demonstrar preocupação se era observado.

As imagens passaram a circular em grupos de WhatsApp e chegou até o conhecimento da polícia, que instaurou um inquérito para apurar a situação. Por se tratar de uma área pública, o caso é tratado como ato obsceno em um um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

“É um procedimento de investigação. A infração penal será devidamente apurada. Pelas imagens, já identificamos o veículo, então, estamos fazendo as diligências e intimar as pessoas envolvidas para que prestem seus esclarecimentos”, explicou o delegado Marcus Cabral ao site G1.

“Já expedimos a ordem policial, os investigadores têm um prazo para me apresentarem a identificação das partes e a intimação para esclarecimentos”, concluiu o investigador.

Mulher nua durante 'sessão de fotos' em parque público, no Acre (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: