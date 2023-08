Jovem aliciava escravas sexuais menores de idade e planejava ataque em escola

A polícia prendeu nesta quarta-feira um rapaz de 18 anos acusado de divulgar vídeos e fotos de abuso sexual de menores em Brasília e durante depoimento descobriu que o jovem planejava fazer um ataque ao Instituto Federal de Brasília, onde estudava.

O jovem, aluno do curso de áudio e vídeo, mantinha 15 escravas sexuais com idades entre 15 e 17 anos. Ele cooptava as vítimas através de um canal no Youtube onde publicava vídeos de depressão e autoajuda e fazia contatos com as seguidores, aproveitando-se do quadro de vulnerabilidade delas. Aos poucos ia ganhado confiança delas e pedia nudes, depois as dominava com ameaças e passava a escravizá-las sexualmente, obrigando-as a chamarem ele de ‘mestre’, gravarem vídeos íntimos, o que configura crime de “estupro virtual”, e de automutilação. As vítimas eram levadas a escrever palavras com navalhas no próprio corpo para agradá-lo.

A polícia chegou a ele após denúncia da instituição onde ele estuda, pois o jovem usava os computadores do Instituto para divulgar o material com abuso sexual nas redes sociais. De acordo com o delegado da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, essa seria uma forma de tentar ocultar o acesso em função de usar um endereço de IP público.

Ele foi preso em flagrante e em sua casa os investigadores confirmaram que ele armazenava pornografia infanto-juvenil. Também foram encontrados um revólver e duas espingardas que pertenciam ao pai do garoto, um bombeiro militar, quando ele confessou que também planejava fazer um ataque ao Instituto Federal de Brasília.

O jovem foi indicado pelos crimes de registro não autorizado de intimidade sexual, armazenamento de pornografia infantil, induzimento à prática de automutilação e suicídio, além de estupro na modalidade virtual, e caso seja condenado pode pegar até 17 anos de prisão.