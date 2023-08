Hoje tem Mega-Sena acumulada de R$ 5,5 milhões

Hoje é dia de sorteio de Mega-Sena, que continua com prêmio acumulado. O sortudo apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa R$ 5,5 milhões.

Este é o segundo sorteio da semana, que ainda fará mais um no sábado. Para concorrer ao prêmio desta quinta-feira, o apostador tem até 19h para efetuar sua aposta em qualquer uma das casas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples da Mega-Sena, com seus números, custa R$ 5. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No sorteio de terça-feira ninguém levou o prêmio principal, que acumulou, mas 17 apostas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 76.049,64.

Na faixa dos quatro acertos, 1.967 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 938,95 nesta terça-feira.

Os números sorteados na terça-feira para a Mega-Sena foram:

10, 15, 20, 35, 37, 59

Lotofácil teve dois ganhadores nesta quarta-feira

Dois apostadores levaram o prêmio da Lotofácil nesta quarta-feira, um deles de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outro que não pode ser identificado porque fez a aposta pelo Canal Eletrônico da Caixa. Cada um deles ganhou R$ 555.270,80.

A Lotofácil volta a sortear nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para concorrer, basta realizar a aposta até 19h nas casas lotéricas. A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3.