VÍDEO: Passageiros entram em pânico ao ver rato circulando dentro de ônibus, no Rio: “Gota d’água”

Rato causa pânico dentro de ônibus no Rio de Janeiro (Reprodução/Twitter)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um rato causou pânico entre passageiros de um ônibus, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (23), em um coletivo da linha 803, que liga Senador Camará a Taquará (veja o vídeo abaixo).

Kkkkkk mano rato dentro do ônibus, galera foi a loucura 🤣🤣🤣 803 bangu pic.twitter.com/YMNuy9d9Z1 — Pj ✠✠ 🍺 🇨🇦 (@marretavascaino) August 23, 2023

Nas imagens é difícil ver o rato, mas é possível ouvir gritos desesperados de passageiros, que pediam para que o motorista abrisse as portas do ônibus. Outras pessoas tentavam subir nos bancos ou se pendurar para ficar longe do roedor.

“Os passageiros conseguiram colocar ele para fora quase chegando na Taquara. Foi por volta de 8h30. O pânico foi grande. Barata já é normal nele, mas rato foi a gota d’água”, lamentou a auxiliar administrativa Letícia da Silva, em entrevista à TV Globo.

Outros passageiros também reclamaram das péssimas condições de limpeza dos coletivos, além da falta de ar condicionado e má conservação dos veículos.

Procurada, a Rio Ônibus informou que todos os veículos em circulação na cidade passam pelo processo de revisão antes de sair e ao chegar nas garagens.

Além disso, destacou que os passageiros deixam muito lixo e restos de alimentos nos coletivos, o que pode favorecer o aparecimento de bichos e insetos. Apesar disso, garantiu que a dedetização é feita periodicamente.

