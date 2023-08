VÍDEO: Carro de médico é alvejado por vários tiros em Manaus; ele foi ferido na região do tórax

Médico Renato Morais da Silva, de 35 anos, foi baleado no tórax ao ter carro alvejado a tiros, em Manaus, no Amazonas (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga um atendado cometido contra o médico Renato Morais da Silva, de 35 anos, em Manaus, no Amazonas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o carro em que ele seguia foi alvejado com vários tiros (assista abaixo). A vítima foi atingida na região do tórax, foi socorrida e passou por uma cirurgia.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (22), na Rua Rio Purus, bairro Nossa Senhora das Graças. Após os disparos, uma equipe de socorro foi acionada e levou o médico ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) disse que Silva deu entrada na unidade e foi submetido a procedimentos cirúrgicos. “A unidade informa ainda que ao estabilizar a saúde, o mesmo foi transferido para uma unidade hospitalar particular”, destacou o texto. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do médico.

Uma equipe 22º Distrito Integrado de Polícia esteve no local dos disparos e uma perícia foi realizada. O carro da vítima também foi recolhido para ser analisado pelos peritos.

A corporação ressaltou que ainda apura quais as motivações do ataque. “Mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.”

