Vandalismo e ameaças: jovem que cuspiu em motorista de app sofre ataques: “Arrependida”

A empresária Giovana Ogando, que apareceu em um vídeo cuspindo contra um motorista de aplicativo durante uma discussão, em Goiânia, Goiás, está sendo alvo de ameaças e até vandalismo. A fachada da cafeteria dela amanheceu na terça-feira (22) com a fachada pichada com desenhos ofensivos e com a frase: “Não brinque com a nossa raiva”.

Em entrevista ao site G1, a advogada Livia Arcângelo destacou que a jovem e sua família estão com medo e que os ataques serão denunciados à polícia. “As pessoas não estão sendo capazes de separar a pessoa que cometeu um ato lamentável e está arrependida”, disse.

Ainda segundo a defensora, os funcionários da cafeteria também sofrem retaliações após o episódio. “Todos os colaboradores estão recebendo mensagens de ódio. Todos eles receberam acompanhamento e iram denunciar as ameaças”, destacou Livia.

Relembre o caso

A confusão envolvendo a empresária aconteceu na última sexta-feira (18). Na ocasião, Giovana solicitou a viagem por meio do aplicativo e entrou no veículo acompanhada por outra mulher, no Setor Sul. Logo em seguida, ela perguntou ao motorista, Luiz Antônio de Oliveira, de 48 anos, se ele teria “R$ 30 de troco” (assista abaixo).

O condutor respondeu negativamente e disse que a melhor opção seria ela fazer o pagamento via pix. Assim, ela falou que ele deveria colocar o valor da viagem dela para ser cobrado na próxima viagem que fizesse pelo app. Mas o condutor explicou que essa opção não era aceita e que elas deveriam descer e pegar “outro carro”.

Foi quando ele parou o veículo e Giovanna se irritou, xingou o motorista e cuspiu contra ele. O homem, então, retrucou e cuspiu de volta, quando ela já descia pela porta. Na sequência, Luiz Antônio também desceu.

Em entrevista ao site G1, o motorista disse que agiu “por impulso” e justificou o motivo de ter saído do carro rapidamente. “Ela ficou batendo na porta. Ela estava com uma senhora que impediu que ela quebrasse o carro. Tentei ligar para a polícia, mas na hora meu telefone travou”, contou ele.

Já Giovanna alegou que, neste momento, o motorista teria “ido para cima das passageiras em tom ameaçador, ao que se pode escutar os gritos ao fundo do vídeo”.

Em nota, a Uber lamentou o caso e considerou inaceitável o comportamento do motorista e da passageira. As contas de ambos foram suspensas temporariamente.

“Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados ou entenderem estar sendo vítimas de ações ilegais, como fraudes ou golpes”, diz o comunicado.

Passageira pediu desculpas

Após a repercussão do caso, Giovanna postou um vídeo nas suas redes sociais, o qual pediu desculpas pela confusão. “Eu sinto muito por ter feito isso [...]. O que eu fiz foi terrível”, ressaltou ela.

“Eu me arrependi não só agora, nesse momento, eu me arrependi instantaneamente. Na hora que eu saí do carro e percebi o que tinha acontecido. Eu já me senti extremamente envergonhada, realmente sem chão”, assegurou.

A jovem justificou que, no momento em que entrou no carro, estava passando por um momento de vulnerabilidade e que se exaltou. “Foi uma situação extremamente infeliz, uma provocação mútua na qual eu perdi a razão [...]. Foi uma troca de violências recíprocas”, disse ela.

