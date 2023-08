São Paulo pode ter nesta quarta-feira o dia mais quente dos últimos 80 anos

A massa de ar quente que se espalhou por todo o país também é sentida com força no estado de São Paulo e pode fazer com que o calor bata recorde acima da média histórica de temperatura máxima para agosto dos últimos 80 anos.

De acordo com a Climatempo, a previsão é que os termômetros atinjam a máxima de 34ºC na tarde desta quarta-feira, a mais alta temperatura do ano até agora. O dia mais quente de 2023 foi registrado em 16 de janeiro, durante o verão, com 32,5ºC.

SE a temperatura atingir os 34ºC, isso representará pelo menos 10ºC acima da média histórica para a cidade de São Paulo para um mês de agosto. A média histórica é de 24,5ºC. Se a temperatura se confirmar, será o dia mais quente sentido na cidade de São Paulo desde 1943.

Além do forte calor, o paulistano deve se preparar para um dia muito seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 20%.

Apesar do forte calor dos últimos dias, a partir desta quinta-feira o tempo começa a mudar com a chegada de uma frente fria do sul do país, que deve trazer muitas nuvens e chuva. A quinta-feira começa quente, ainda sob efeito da massa de ar quente, mas à noite a temperatura já começa a cair.

A chuva aumenta no decorrer de sexta-feira e o frio chega com mais força e a massa de ar polar deve fazer com que o final de semana seja bastante gelado na grande São Paulo.

No sábado, a máxima não passa de 18ºC, após uma madrugada de 13ºC e no domingo faz ainda mais fria, com o dia amanhecendo com 11ºC e não ultrapassando os 15ºC durante o decorrer do dia.