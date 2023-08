Gasolina e limão: homem morre ao fazer experimentos para ‘inventar nova droga’, em MG

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 28 anos, em Patos de Minas, em Minas Gerais, enquanto fazia experimentos para “inventar uma nova droga”. Segundo a investigação, ele fez uma mistura com gasolina, limão e outras substâncias químicas e ingeriu. Ele chegou a ser socorrido após passar mal, mas não resistiu e morreu.

Conforme reportagem do jornal “O Globo”, o homem era dependente químico e trabalhava em uma fazenda em Presidente Olegário, onde o consumo de qualquer entorpecente era proibido. Dessa forma, em busca de uma alternativa ainda não conhecida, ele teria misturado os produtos e consumido.

O homem apresentou, então, sinais de confusão mental e agitação. Ele foi socorrido e levado a um hospital na cidade. Chegando lá, foi medicado e a situação estabilizada, mas depois sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Ainda segundo a reportagem, além da intoxicação por ingestão da substância com gasolina e limão, ele também apresentava anormalidade nos exames e problemas nos pulmões.

A polícia destacou que foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias da morte e o tal experimento para criar uma nova droga. A corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais sobre as causas da morte para dar prosseguimento às apurações.

Ingestão de etanol: aumento de mortes por intoxicação gera alerta no interior de SP Foto ilustrativa - Pixabay - andreas160578

Alerta sobre consumo de etanol

Recentemente, o aumento de casos de intoxicação de pessoas que ingeriram etanol, vendido em postos de combustíveis, fez com que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas, no interior de São Paulo, emitisse um alerta. De acordo com o órgão, de abril de 2016 a julho deste ano, foram 14 ocorrências desse tipo. Destas, 10 ocorreram entre 2022 e 2023.

Conforme reportagem do jornal “Folha de S.Paulo”, do total de casos de intoxicação, 11 pessoas morreram, sendo uma mulher e 10 homens. As vítimas tinham idades que variavam entre 28 e 37 anos. As ocorrências foram registradas em Campinas (2), Sumaré (2), Santa Bárbara d’Oeste (2), Limeira (1), Itu (2), Jundiaí (1) e Rio Claro (1).

Além das mortes, os três casos em que os pacientes sobreviveram ocorreram em Campinas, Limeira e Araras. Os pacientes são uma mulher, de 32 anos, além de dois homens de 47 e 78 anos. Após a internação, eles apresentaram sequelas neurológicas ou perderam a visão.

Um alerta também já foi emitido neste mês pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), que chamou a atenção para os casos de intoxicação por etanol. Os especialistas dizem que, ao ser metabolizado pelo organismo, o metanol presente no álcool se converte em ácido fórmico, o que leva a intoxicação.

