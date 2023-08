Assassino de Mércia Nakashima, em 2010, Mizael Bispo vai para o regime aberto

Condenado a 20 anos de cadeia pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, em 2010, o ex-policial Mizael Bispo obteve da Justiça a progressão para o regime aberto e foi solto nesta terça-feira do presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpria a pena.

Bispo já estava no semiaberto desde 2022 e aguardada a oportunidade de progredir para o regime aberto. No início do ano a defesa fez uma tentativa de conseguiu sua liberdade, que acabou sendo negada pelo Tribunal de Justiça. O pedido já havia sido negado em liminar, e foi confirmado pelo Tribunal. Agora, seis meses após o primeiro pedido, a Justiça concedeu o benefício.

Durante o tempo em que cumprir a pena fora da prisão, o condenado pode trabalhar durante o dia, mas à noite deve permanecer no endereço autorizado pela Justiça e cumprir outras regras, como permanecer no endereço nas folgas, cumprir horário determinado para ir e voltar ao trabalho, não sair da cidade sem autorização judicial e comparecer ao juizado mensalmente ou quando for determinado.

RELEMBRE O CASO

Vista pela última vez em Guarulhos, a advogada Mércia Nakashima, de 28 anos, estava desaparecida desde maio de 2010, quando seu carro e seu corpo foram encontrados, em junho, em uma represa em Nazaré Paulista.

A perícia chegou à conclusão que ela foi baleada na cabeça e morreu afogada e seu carro foi jogado no local para ocultar o cadáver. A investigação levou ao ex-namorado, o policial Mizael, e ele foi acusado de matá-la por ciúmes e vingança, depois que ela não quis reatar o namoro com ele.

MIzael e um comparsa chamado Evandro foram condenados por crimes de homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e recursos que dificultaram a defesa da vítima.