“Saudade dos filhos”: o que disse ‘Mendigato’ antes de sumir novamente no RJ; família quer internação

O ex-modelo Rafael Nunes da Silva, de 41 anos, que ficou conhecido como “Mendigato”, foi encontrado após passar seis meses desaparecido. Ele foi levado a uma delegacia em Mem de Sá, no Rio de Janeiro, onde disse que está com “saudade dos filhos”, mas se recusou a esperar pelo serviço de assistência social e, antes de que os parentes chegassem, sumiu novamente.

“Sinto saudade e quero rever meus filhos lá em Niterói”, disse Rafael a um dos policiais militares do programa Lapa Presente, segundo reportagem do site G1. Ele apresentava alguns ferimentos nos pés, mas não quis ser levado a um hospital. Como não havia nenhuma acusação contra o rapaz, ele deixou a delegacia e não foi mais visto.

A jornalista Clarissa Couto, ex-esposa de Rafael, chegou a ser acionada, mas quando chegou a delegacia ele já tinha ido embora. “Eu tive relatos de que ele está na rua comendo lixo. Como o Estado permite uma pessoa nesse estado decidir que quer continuar na rua comendo lixo?”, questionou ela.

Conforme a jornalista, além de ser dependente químico, Rafael sofre de esquizofrenia. Assim, os familiares buscam formas de localizá-lo para que receba o devido tratamento. Como ele não quer ser assistido, ela disse que vai entrar na Justiça com um pedido de internação compulsória.

“Como ex-mulher, teoricamente, essa responsabilidade não é minha, mas sou uma pessoa que tem muito discernimento das escolhas que a gente faz na vida. E eu escolhi que ele fosse pai dos meus filhos. Então, eu penso que preciso esgotar todas as tentativas antes de eles fazerem 18 anos, porque eu tenho certeza de que, se eles pudessem escolher, eles fariam o mesmo pelo pai. Eu tento me colocar no lugar deles. Enquanto eu puder, eu vou fazer o que eu acho que eles fariam”, relatou Clarissa.

Rafael Nunes da Silva, o 'Mendigato', foi achado após seis meses desaparecido, mas voltou às ruas (Reprodução/Redes sociais)

Fama repentina

Rafael ficou conhecido em 2012, quando vivia em Curitiba, no Paraná, e uma foto sua viralizou. Ele chamou a atenção pela beleza e chegou a fazer alguns trabalhos como modelo.

No ano seguinte, após conhecer Clarissa, ele se mudou com ela para o Rio de Janeiro. O casal teve dois filhos, segundo ela relatou ao portal “O São Gonçalo”.

Em 2018, Rafael teve uma recaída e voltou a usar drogas, sendo que no ano seguinte foi internado para tratamento no Sul do país. “Em 2019 decidi mandá-lo de volta para o Sul, onde está sua família. Ele ficou bem, trabalhando. Em novembro daquele ano, decidi me mudar com as crianças para lá e dar uma última chance para o nosso relacionamento”, disse a mulher.

Clarissa revelou, ainda, que de lá para cá o curitibano passou por duas internações para tentar se livrar da dependência química. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia, mas não foi possível determinar se o problema se agravou por conta do uso de drogas. Após idas e vindas, o casal se separou.

“Em fevereiro de 2020 ele teve mais uma recaída e eu decidi me separar e voltar para o Rio. Ele chegou a ficar um tempo internado em uma clínica no Sul, mas ainda em 2020, enquanto eu já estava seguindo a minha vida e em outro relacionamento, ele resolveu voltar para o Rio, afirmando que gostaria de estar perto dos filhos. Aceitei que ele viesse e que morasse na minha casa até se restabelecer”, declarou a jornalista.

Na época, Rafael passou a trabalhar em um restaurante e morava sozinho em uma quitinete em São José do Imbassaí, em Maricá. No entanto, desde o início deste ano, não entrou mais em contato com os familiares. Em fevereiro, a mulher recebeu uma foto que mostrava o “Mendigato” circulando pelo Centro do Rio de Janeiro, mas não conseguiu localizá-lo mais.

Assim, ela denunciou o desparecimento dele à Polícia Civil e o caso era investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

LEIA TAMBÉM: