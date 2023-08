Presidente da Federação Espanhola é denunciado por violência sexual após beijo em jogadora

Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, de 45 anos, foi denunciado nesta terça-feira (22) por violência sexual após beijar forçadamente a boca da jogadora espanhola Jenni Hermoso, de 33 anos, durante a Copa do Mundo Feminina.

Segundo o ‘ge’, em documento divulgado pelo site ‘The Objective’, o presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol, Miguel Galán, pediu ao Conselho Superior de Esportes uma investigação contra Rubiales.

De acordo com a denúncia, existe um protocolo da própria federação espanhola em que considera o “beijo forçado” um “comportamento relacionado com violência sexual”. Ainda de acordo com o documento a prática é “uma conduta inaceitável que levará a consequências imediatas”.

Saiba mais sobre o caso

O presidente da Federação Espanhola de Futebol foi duramente criticado por sua ‘comemoração’ na hora do título da Espanha, na Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Após a vitória da Espanha contra a Inglaterra, por 1 a 0, Rubiales ‘cumprimentou’ a jogadora espanhola Jennifer Hermoso, com um beijo na boca, após a campeã receber a sua medalha de ouro.

Além do beijo forçado, outra cena que repercutiu nas redes sociais aconteceu ao lado da rainha Letizia e de sua filha Sofia, de apenas 16 anos, em que ele aperta sua virilha ao lado da realeza. O vídeo foi enviado pelo político espanhol Pablo Echenique, que criticou Rubiales por seu comportamento.

“Além de dar um beijo não consensual na boca de Jenni Hermoso enquanto ele agarrava sua cabeça, ato que poderia representar a prática de um crime, Rubiales também comemorou a vitória da Espanha agarrando seus testículos ao lado da rainha e sua filha”, escreveu o homem nas redes sociais.

Confira:

Además de darle un beso en la boca no consentido a la futbolista Jenni Hermoso mientras le agarraba la cabeza —un acto que puede constituir la comisión de un delito—, Rubiales también celebró la victoria de la selección agarrándose los testículos junto a la reina y la infanta. https://t.co/c5NBU4OTrH pic.twitter.com/QdVIpbHgzt — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 20, 2023

