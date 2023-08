Mulher finge ser irmã de manicure assassinada e corta seus cabelos para fazer ‘mega hair’, em AL

A Polícia Civil investiga uma mulher suspeita de cortar os cabelos da manicure Carolaine Correia dos Santos, de 26 anos, assassinada a tiros em Penedo, em Alagoas, durante a preparação do corpo para o velório. Segundo a investigação, a suspeita se apresentou na funerária dizendo ser técnica em enfermagem e irmã da vítima e pediu para participar do procedimento. No entanto, o pai da jovem negou ter mais filhas e o caso foi descoberto.

“Quando o pai chegou na funerária, ele foi informado que a irmã da vítima estaria preparando o corpo para o funeral. Imediatamente, o pai retrucou e disse que a filha não tinha irmã. Quando chegaram a sala onde o corpo se encontrava, essa mulher não estava mais. Eles observaram o corpo e, para surpresa, a mulher tinha cortado o cabelo de Carolaine”, explicou o delegado Welber Cardoso, chefe de operação da Delegacia Regional de Penedo, em entrevista ao site UOL.

O caso aconteceu na última terça-feira (15), depois que a manicure foi morta a tiros. Enquanto o corpo era preparado, a mulher cortou seus cabelos e fugiu. Depois, durante o velório, ela apareceu novamente e confessou ter violado o corpo da vítima. Ela, inclusive, estava com os fios nas mãos.

O caso foi registrado como vilipêndio de cadáver. A suspeita foi identificada, mas não presa. O delegado explicou que a investigação ainda apura o motivo dela ter cortado o cabelo da manicure, sendo que a principal hipótese é de que ela pretendia fazer um “mega hair” (alongamento) com o material.

Essa semana, o delegado deve ouvir testemunhas do caso e também interrogar a mulher. Se comprovado o crime de vilipêndio de cadáver, ela pode pegar de 1 a 3 anos de prisão, além de multa.

A morte da manicure também segue em investigação, pois há informações de que ela teria sido morta por engano.

LEIA TAMBÉM: