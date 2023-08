Massa de ar quente faz calor bater recordes pelo país; veja como fica o tempo em SP

Uma grande massa de ar seco predomina em boa parte do Brasil aumentando a temperatura e inibindo o crescimento de nuvens nesta terça-feira, segundo a Climatempo.

A recente passagem de uma frente fria pode ainda trazer chuva para o litoral norte do Espírito Santo, mas em toda a região sudeste, incluindo o estado de São Paulo, o dia será extremamente quente e seco, com o termômetro ultrapassando os 30º em várias regiões.

Na cidade de São Paulo, os termômetros atingem hoje a casa dos 31ºC, mas devem chegar a 34ºC até quarta-feira. Em algumas cidades do norte e noroeste paulista a temperatura deve bater recordes para uma época de inverno, com locais onde os termômetros devem ultrapassar os 40ºC.

Em grande parte das capitais o calor deve bater marcas históricas para essa época do ano, ultrapassando os 38ºC em Campo Grande, 41ºC em Cuiabá, 38ºC em Goiânia, 34ºC em São Paulo e 39ºC no Rio de Janeiro.

FRENTE FRIA

Enquanto a maioria do país enfrenta dias quentes de verão, uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul e aumenta a nebulosidade, trazendo chuva forte no decorrer do dia em várias regiões do estado.

A Defesa Civil do RS emitiu um alerta para temporais isolados acompanhados de descarga elétrica, chuva de granizo e rajadas de ventos de até 80 km/h.

Em Santa Catarina e Paraná o tempo fica firme nesta terça-feira, com sol e calor.

A nova frente fria só deve atingir o estado de São Paulo a partir de sexta-feira, quando a temperatura começará a baixar e a alta nebulosidade traz chuva forte em todo o estado e uma queda de temperatura em torno de 10ºC.