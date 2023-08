Irmãos pegam mais de 50 anos de prisão por roubar e matar família no ABC Paulista; relembre o caso

A Justiça de São Paulo condenou os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos pelo roubo e morte de uma família em Santo André, no ABC Paulista, em janeiro de 2020. Outros três réus já tinham sido condenados no caso, entre eles Anaflávia Martins Gonçalves, que era filha do casal e irmã do jovem assassinados.

As vítimas são Romuyuki Veras Gonçalves, de 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, de 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, de 15. Elas foram mortas no dia 27 de janeiro de 2020 com golpes na cabeça. Um vídeo mostrou quando cinco suspeitos entraram na residência para fazer um assalto e acabaram cometendo os assassinatos.

Os corpos foram levados no carro da família até uma área de mata no município vizinho de São Bernardo do Campo, onde foram encontrados no dia seguinte, carbonizados.

De acordo com o Ministério Público, Anaflávia e a então namorada, Carina Ramos de Abreu, ajudaram Guilherme Ramos da Silva e os irmãos Juliano e Jonathan, a entrarem na residência da família. Conforme as investigações, eles queriam roubar R$ 85 mil que estariam em um cofre, mas como não encontraram o dinheiro, decidiram levar pertences das vítimas e matá-las.

Durante o julgamento, realizado na segunda-feira (21), Juliano e Jonathan confessaram que foram até a casa com um simulacro de arma. Sem encontrar o dinheiro, concordaram com a ideia de matar a família, conforme planejado pela filha do casal, Anaflávia.

Assim, os irmãos foram condenados por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa, sendo que Juliano pegou 65 anos, 5 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado. Já Jonathan recebeu pena de 56 anos, 2 meses e 20 dias, também em regime fechado.

Os irmãos seguem presos, mas poderão recorrer das sentenças. As defesas deles não foi localizada para comentar sobre o caso.

Irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos foram condenados por roubo e morte de família no ABC Paulista (Reprodução/Redes sociais)

Condenação dos outros réus

O julgamento dos irmãos foi desmembrado porque os dois trocaram de advogado durante o processo. Os outros três réus receberam penas em junho passado, com penas que, somadas, totalizam mais de 192 anos de prisão.

Veja o detalhamento abaixo:

Anaflávia Martins Meneses Gonçalves: 61 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

Carina Ramos de Abreu: 74 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

Guilherme Ramos da Silva: 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Como já estavam presos, nenhum dos três pôde recorrer em liberdade. As defesas deles não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.