“Está morta já faz tempo”: genro mata a namorada e deixa recado para o sogro, no ABC Paulista

Lucas Bomfim Lhamas, de 34 anos, é procurado pela morte da namorada, Aline Candalaft, de 31, em São Bernardo do Campo, SP (Reprodução)

A Polícia Civil procura Lucas Bomfim Lhamas, de 34 anos, apontado como o principal suspeito pela morte da namorada, a fonoaudióloga Aline Candalaft, de 31. Ela foi encontrada morta dentro de casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Antes de fugir, o rapaz mandou mensagens para o pai da vítima alertando sobre o crime e ressaltando: “Ela está morta já faz tempo”.

O corpo da vítima foi encontrado no domingo (20). O pai da fonoaudióloga disse que desde o dia 17 mandava mensagens para a filha, mas o namorado respondia dizendo que não era possível, pois eles estavam passeando ou que o celular dela estava com problemas. No entanto, três dias depois Lucas confessou em uma mensagem: “Infelizmente, a Aline está morta. Ela está morta já faz bastante tempo. Sinto muito, eu a amava, mas não teve jeito”.

Assim, o pai acionou a Polícia Militar e os agentes foram até a casa dela, onde encontraram seu corpo já em estado avançado de decomposição. Aline estava deitada na cama e enrolada em um edredom e apresentava marcas de facadas no pescoço. Nas mãos, segurava um terço e duas mensagens bíblicas.

O suspeito tem diagnóstico de esquizofrenia desde os 9 anos e confessou à Justiça, em 2016, ter matado o próprio pai. Ele e Aline estavam juntos há pouco mais de dois meses.

A Justiça de São Bernardo do Campo decretou a prisão temporária de 30 dias e o rapaz é procurado. O caso foi registrado como feminicídio e segue sendo investigado.

