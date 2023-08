“A gente não come, não dorme, só chora”: mãe descobre que bebê da ‘dancinha’ em SC era seu filho

Dancinha com bebê em hospital de Itajaí (Reprodução/Twitter)

O vídeo de uma fisioterapeuta fazendo coreografia com um bebê recém-nascido dentro do jaleco em chocou as redes sociais e obrigou o hospital onde foram gravadas as imagens a demitir a mulher e outros profissionais que assistiam à ‘dancinha’ coreografado e riam.

Mas na última quarta-feira, uma mulher que fez seu parto no Hospital Marieta Konder Bornhausen foi informada que o bebê das imagens era seu filho e ficou revoltada. “Eu cheguei a compartilhar o vídeo revoltada, e aí quarta-feira o hospital contou que era meu bebê. Fiquei sem chão”, disse aos prantos.

O nome da mulher foi mantido em sigilo para proteger a família, mas ela conta que teve gêmeos e que os dois nasceram prematuras, com 1,27 quilos, e permanecem internados.

No dia da gravação do vídeo, eles tinham apenas 15 dias de vida e ainda usavam a sonda nasal, pois precisavam de ventilação mecânica. A mãe teve alta e não podia acompanhar os gêmeos na UTI do hospital.

Desde que o vídeo viralizou, os pais disseram que não conseguem mais ficar tranquilos com as crianças internadas no hospital, local onde antes eles consideravam seguros para cuidar das crianças.

“A gente não come, não dorme, só chora. É inadmissível o que ela fez”, disse o pai das crianças.

Os gêmeos ainda estão internados, agora em isolamento total por causa de uma bactéria que contraíram na UTI. Segundo o hospital, o exame que apontou a bactéria foi coletado antes da gravação, descartando uma contaminação pelos envolvidos, mas a mãe dos bebês quer que todos os envolvidos sejam punidos. " Espero justiça. Que quem fez isso pague”, disse.

A família contratou uma advogada que vai entrar na Justiça e pedir indenização e reparação civil contra a profissional e contra o hospital.

Assista ao vídeo: