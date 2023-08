Vídeo mostra resgate após acidente de ônibus com torcedores do Corinthians; veja quem são as vítimas

Um vídeo mostra o momento em que vítimas de um acidente de ônibus, que levava torcedores do Corinthians, foram resgatadas na madrugada de domingo (20), na BR-381, em Brumadinho (MG). Sete pessoas morreram (veja as identificações abaixo) e uma ficou gravemente ferida. Os socorristas precisaram usar visão noturna na operação e também um helicóptero (assista):

Acidente de ônibus com torcedores do Corinthians: veja vídeo do momento em que o helicóptero da Polícia Militar resgata corintiano durante a madrugada deste domingo (20). A cor esverdeada é devido aos óculos de visão noturna usados pelos pilotos no momento do resgate. A vítima… pic.twitter.com/e0J1eDhDJq — O Tempo (@otempo) August 20, 2023

O ônibus transportava 48 pessoas, que voltavam para o estado de São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, ocorrido no sábado (19) pelo Campeonato Brasileiro, quando tombou no km 525 da Rodovia Fernão Dias.

Segundo a concessionária da rodovia, a Arteris, o ônibus adentrou uma curva, por volta das 2h50, quando chocou-se contra o talude e na sequência tombou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil estiveram no local para realização do resgate e investigação.

O ferido foi socorrido e levado para o Hospital João XIII, em Belo Horizonte, em estado grave. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde.

Hamilton Rogério, Andrew Nicolas, Allan Luiz e Vanderlei estão entre os sete mortos em acidente que levava torcedores do Corinthians, em MG (Reprodução/Redes sociais)

As sete vítimas fatais foram identificadas como:

Andrew Nicolas Francisco, 26 anos, natural de São José dos Campos (SP);

Allan Aguiar, 31 anos, de Pindamonhangaba (SP);

Rodrigo Lacerda de Barros, de Taubaté (SP);

Vanderlei Rosielton Henrique Simão, 41 anos, mineiro de Elói Mendes, de Pindamonhangaba (SP);

Renan Wellington Barbosa;

José Antônio da Silva.

Após o reconhecimento, todos os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal (IML), em Betim, em Minas Gerais, na noite de domingo.

Esse foi o estado que ficou o ônibus que se acidentou trazendo os torcedores do Corinthians na Rodovia Fernão Dias, entre Brumadinho e Igarapé, em BH.



Mesmo sendo doloroso as vidas perdidas, só um milagre explica haver sobreviventes.



📽️: Notícias Uaipic.twitter.com/19AA3T6DmN — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 20, 2023

Investigação

As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, minutos antes de perder o controle da direção o motorista do ônibus gritou que o veículo estava sem freios.

O ônibus pertence a empresa C.F.V. Martins Transportes, que foi contratada por uma subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo, para levar torcedores de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba ao jogo.

O veículo, no entanto, não tinha registro e autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Dessa forma, a viagem era considerada irregular

A empresa foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Luto

Após o acidente, o Corinthians prestou sua homenagem às vítimas e destacou que se “solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos.”

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na… pic.twitter.com/3vCQr63Oai — Corinthians (@Corinthians) August 20, 2023

A Gaviões da Fiel divulgou uma mensagem nas redes sociais destacando estar em “luto”. A escola de samba que leva o mesmo nome também cancelou o evento de lançamento das fantasias para o desfile de 2024.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também publicou nas redes sociais uma nota de pesar pelas mortes decorrentes do acidente.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas”.

Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos… — Lula (@LulaOficial) August 20, 2023

LEIA TAMBÉM: