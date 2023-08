Nua e dentro de mala: médica é achada morta em lavanderia de apartamento, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte da médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A vítima foi achada sem vida, nua e dentro de uma mala, na lavanderia do apartamento em que morava. Segundo a coporação, ela apresentava vários ferimentos pelo corpo e faleceu devido a uma hemorragia. O namorado dela, Davi Izaque Martins Silva, de 26, foi preso como principal suspeito.

O corpo de Thallita foi encontrado na tarde da última sexta-feira (18). Na ocasião, uma amiga enviou uma mensagem e a médica teria respondido que não podia falar pois “o trabalho estava muito corrido”. No entanto, ela deveria estar de folga naquela data e isso levantou desconfiança. A amiga continuou tentando contato e, como não foi atendida, decidiu acionar a Polícia Militar.

Os agentes foram, então, até o prédio em que a médica morava, onde o porteiro disse que ela não tinha saído. Os PMs seguiram até o apartamento e lá a encontraram morta, dentro da mala.

As imagens de câmeras de segurança do prédio foram analisadas e mostraram que Davi, com quem a médica namorava há dois anos, foi a última pessoa a entrar e sair do apartamento. Assim, a Justiça emitiu um mandado de prisão temporária e o rapaz foi preso na noite de sábado (19).

Ao ser questionado por policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), o rapaz teria confirmado que brigou com a médica, mas alegou que teve um lapso de memória e não consegue se lembrar do que aconteceu. Ele permanece detido, à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação pela Divisão Especializada de Investigação Criminal (Deic).

