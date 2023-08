‘Mendigato’ é achado após seis meses desaparecido, mas volta às ruas no mesmo dia; entenda

O ex-modelo Rafael Nunes da Silva, de 41 anos, que ficou conhecido como “Mendigato”, foi achado no último sábado (19) após passar seis meses desaparecido. Ele foi localizado por policiais militares e levado até uma delegacia em Mem de Sá, no Rio de Janeiro. No entanto, não quis aguardar por atendimento da equipe de assistência social e voltou às ruas.

“Sinto saudade e quero rever meus filhos lá em Niterói”, disse Rafael a um dos policiais integrantes do projeto Lapa Presente, segundo o site G1.

Os PMs disseram que tentaram contato com os familiares de Rafael, mas as ligações não foram atendidas. Como não havia nenhuma acusação contra o rapaz, ele deixou a delegacia e não foi mais visto.

O “Mendigato” passou a ser procurado depois que parentes denunciaram que ele não era mais visto desde fevereiro deste ano. A jornalista Clarissa Couto, ex-esposa do ex-modelo, disse que além de ser dependente químico, ele sofre de esquizofrenia. Assim, os familiares buscavam formas de localizá-lo para que receba o devido tratamento.

Rafael Nunes da Silva, de 41 anos, conhecido como ‘Mendigato’, foi achado e levado até delegacia, mas decidiu voltar às ruas (Reprodução/Rafael Nascimento/G1)

Fama repentina

Rafael ficou conhecido em 2012, quando vivia em Curitiba, no Paraná, e uma foto sua viralizou. Ele chamou a atenção pela beleza e chegou a fazer alguns trabalhos como modelo.

No ano seguinte, após conhecer Clarissa, ele se mudou com ela para o Rio de Janeiro. O casal teve dois filhos, segundo ela relatou ao portal “O São Gonçalo”.

Em 2018, Rafael teve uma recaída e voltou a usar drogas, sendo que no ano seguinte foi internado para tratamento no Sul do país. “Em 2019 decidi mandá-lo de volta para o Sul, onde está sua família. Ele ficou bem, trabalhando. Em novembro daquele ano, decidi me mudar com as crianças para lá e dar uma última chance para o nosso relacionamento”, disse a mulher.

Clarissa revelou, ainda, que de lá para cá o curitibano passou por duas internações para tentar se livrar da dependência química. Ele também foi diagnosticado com esquizofrenia, mas não foi possível determinar se o problema se agravou por conta do uso de drogas. Após idas e vindas, o casal se separou.

“Em fevereiro de 2020 ele teve mais uma recaída e eu decidi me separar e voltar para o Rio. Ele chegou a ficar um tempo internado em uma clínica no Sul, mas ainda em 2020, enquanto eu já estava seguindo a minha vida e em outro relacionamento, ele resolveu voltar para o Rio, afirmando que gostaria de estar perto dos filhos. Aceitei que ele viesse e que morasse na minha casa até se restabelecer”, declarou a jornalista.

Na época, Rafael passou a trabalhar em um restaurante e morava sozinho em uma quitinete em São José do Imbassaí, em Maricá. No entanto, desde o início deste ano, não entrou mais em contato com os familiares. Em fevereiro, a mulher recebeu uma foto que mostrava o “Mendigato” circulando pelo Centro do Rio de Janeiro, mas não conseguiu localizá-lo mais.

Assim, ela denunciou o desparecimento dele à Polícia Civil e o caso era investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

