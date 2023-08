Idosa de 83 anos é empurrada em calçada por desconhecido e morre dias depois, no RJ

Vítima do ataque de um desconhecido, a idosa Marília Carvalho, de 83 anos, morreu após passar quase um mês internada, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Um vídeo de câmeras de segurança mostrou quando ela caminhava por uma calçada na Rua Conde Bonfim e, do nada, foi empurrada por um homem. A vítima sofreu fraturas e, após complicações, faleceu no domingo (20).

O ataque contra a idosa ocorreu no último dia 27 de julho. O vídeo divulgado pelo site UOL mostra que várias pessoas estavam na calçada, quando Marília caminhava para voltar para casa. Na direção contrária aparece um homem, que usava bermuda escura e uma camiseta vermelha. Ele partiu para cima dela e a empurrou, derrubando a vítima no chão.

A idosa foi socorrida e internada, apresentando uma fratura no colo do fêmur e uma fissura na bacia. Ela seguia internada desde então, mas teve complicações no quadro de saúde e faleceu.

O caso passou a ser investigado pela polícia, mas até agora o suspeito do ataque não foi identificado. Após a morte, a família da idosa voltou ao 18º DP da Praça da Bandeira, onde registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal seguida de morte.

