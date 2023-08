Herança milionária: filha e genro pegam mais de 40 anos de prisão por morte de casal de idosos, em SP

A Justiça condenou um casal suspeito de matar dois idosos para ficar com uma herança milionária, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, em outubro de 2010. Segundo a acusação, os autores do crime são Roberta Nogueira Tafner de Sousa, de 42 anos, que é filha das vítimas, e o marido dela, Willians de Sousa, de 46. Os réus ainda poderão recorrer da sentença em liberdade.

Conforme reportagem do site G1, o casal foi acusado de matar a facadas a advogada Tereza Maria do Carmo Nogueira Cobra, de 60 anos, e o esposo dela, o empresário Wilson Roberto Tafner, de 64. Na época, eles tinham um patrimônio milionário, sendo que em 2020 o valor atualizado girava em torno de R$ 60 milhões, entre imóveis e seguro de vida.

Os idosos foram achados mortos no condomínio em que moravam no Portal das Acácias e, na ocasião, a filha e o genro foram apontados como principais suspeitos. A acusação destacou que a filha queria que o pai passasse imóveis para o nome dela e, com a negativa, planejou o crime. Assim, Roberta e Willians passaram quase três anos presos, entre 2010 e 2012, mas recorreram e respondiam em liberdade desde então.

Durante o júri popular, que ocorreu na semana passada na 1ª Vara Criminal de Barueri, também na Região Metropolitana da Capital, os réus foram considerados culpados por duplo homicídio triplamente qualificado por meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Roberta foi condenada a 49 anos, 9 meses e dez dez dias de reclusão em regime fechado. Já Willians pegou 42 anos e 8 meses de prisão, também em regime fechado. O advogado que defende os dois informou, logo após a sentença, que vai recorrer.

Indigna para a herança

O processo que trata da herança do casal segue em trâmite, mas, como Roberta foi condenada pela morte, ela passou a ser considerada indigna e não poderá receber os valores. Tereza tinha um filho, de um relacionamento anterior, que morreu de covid-19 em 2020. Os descendentes dele poderão ser os herdeiros.

Roberta e Willians já tinham sido julgados em 2016, quando foram absolvidos. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) anulou o júri popular e o caso passou novamente pela avaliação de jurados, que agora optaram pela condenação.

A defesa do casal não foi encontrada para comentar o caso até a publicação dessa reportagem.

